Kris Jenner postitas töötlemata foto oma tütardest ja kustutas selle sama kiiresti ära

Nüüd on aga asi nii, et Kardashianide klanni suur ema Kris Jenner postitas ja kustutas väidetavalt foto, mis oli just vastupidiselt liiga vähe töödeldud. Video postitaja väidab, et Kris keeras pildil kommenteerimise lukku, ent nüüdseks pole foto sotsiaalmeedias isegi leitav. Tegu oli toreda kanjonis tehtud pildiga, kus poseerib Kris koos oma tütardega.