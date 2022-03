Usin hobinäitleja Marelle Vaino: kirg näitlemise vastu sündis pärast «Tenetis» osalemist

Marelle töötab igapäevaselt lasteaiaõpetajana. Kui põnnid koju saadetud ja lasteaiauks selja taga sulgub, on ta aga hoopis hobinäitleja. See on tallinlanna suurim kirg ning võib öelda, et staažika hobinäitleja Juhan Rodriku kõrval on Marelle viimaste aastate jooksul kaasa löönud pea igas Eesti telesarjas ja filmis.