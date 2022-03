Leonardo DiCaprio annetas oma vanaema kodumaa Ukraina toetuseks miljoneid dollareid

Leonardo DiCaprio on võitnud 101 filmiauhinda. Kaheksa korda on ta olnud maailma kõige kõrgemalt tasustatud näitlejate edetabelis.

DiCaprio otsustas annetada kümme miljonit dollarit Ukraina toetuseks ega plaaninud sellest kogu maailmale teatada. Info avaldas rahvusvaheline Visegradi Fond, mille on asutanud Tšehhi, Ungari, Poola ja Slovakkia, et edendada Visegradi riikide koostööd ning nende ühisalgatusi teiste riikidega.

Mitmed näitlejad ja režissöörid on Ukrainale toetust avaldanud. Cambridge'i ülikoolis toimunud kohtumisel ütles Robert De Niro, et tuleb teha kõik, et peatada Venemaa agressioon. Ryan Reynolds ja Blake Lively osalevad Ukraina korjandusel ja lubavad kahekordistada iga annetatud summa.

Kiievis sündinud Mila Jovovich, kellel on Ukraina ja Venemaa juured, on vapustatud Ukrainas toimuvast. Ta tunnistas, et on nö kaheks rebitud. Mila Kunis ja Ashton Kutcher andsid teada, et kavatsevad samuti Ukrainat toetada. Kunis ja Kutcher plaanivad annetada kolm miljonit dollarit. Eesmärk on koguda 30 miljonit dollarit.