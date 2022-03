Maarja Kerner-Ader naistepäeva hommikust: ärkasin mõttega, et loodetavasti lilli mulle ei tooda

«Vanasti mäletan, et ootasin, et mees kingiks sülemi lilli, et oleks äge päev, et saaks õhtul restorani sööma minna, end ilusaks teha jne,» alustas Maarja naistepäeval tehtud Instagrami postitust.

«Nüüd täna ärkasin mõttega, et loodan, et lilli mulle ei tooda, kuna pole vaja. Pigem ostan ise nad sealt tulpide punktist, kus annetus läheb otse ukrainlaste abistamiseks. Mees tõi loomulikult ikka lilli. Lihtsalt, elu on viimasel ajal nii muutunud, nii palju on kurvastamist,» tõdes ta, kuid lisas, et püüab ikkagi naistepäeva nautida.

«Hetked koos oma pere ja lastega oma vabas koduaias on muutunud lihtsalt nii tähenduslikuks, et seda on raske sõnadesse panna. Olen alati olnud väga tänulik kõige eest ning püüdnud oma positiivsusega kõike võita, aga hetkel on nii palju segaseid tundeid. Eriti kui sul on kolm pisikest last ja sa mõtled Ukraina emadele ja lastele,» avaldas Maarja kurvastusega.