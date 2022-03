Kohalik tööandja pööras ukrainlasest alluvaga tülli: ta lahkus sõnagi ütlemata päevapealt ja nõudis kohe raha

Pilt on illustratiivne.

Elu24-le on laekunud info, et Haapsalu toitlustusettevõtjat süüdistatakse ukrainlasele töötasu maksmata jätmises. Kohvikupidaja lükkab aga süüdistused ümber, öeldes, et töötaja lahkus ette teatamata päevapealt ning nõudis raha enne palgapäeva.