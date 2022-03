Moskva patriarh Kirill: lääne «väärtuste» vastu tuleb võidelda

Vene õigeusu kiriku pea, Moskva patriarh Kirill, peab Ukraina sõja peapõhjusteks niinimetatud läänelikke väärtusi, kirjutab The Moscow Times.

Patriarh astus oma pühapäevases jutluses eelkõige homoseksuaalsuse ja geiparaadide vastu. Sõda peab tema sõnul otsustama, «kumma poole Issanda inimkond valib», vahendab Helsingin Sanomat.

Geiparaadid kuulutavad võrdsust erinevate seksuaalsete orientatsioonide ja sugude vahel. Väljaande The Moscow Times kohaselt ütles Kirill jumalateenistusel, et seesuguse mõtlemise aktsepteerimine on läänega ühinemise eeltingimus.

«Geiparaadi eesmärk on näidata, et patt on osa inimeste käitumisest,» ütles Kirill. «Lääne riikide hulka pääsemiseks peab korraldama geiparaade,» avaldas ta.

Vene kirikujuht iseloomustas geiparaade kui «lojaalsuse testi» lääne valitsustele, mille Ukrainast lahkulöönud vabariigid on «põhimõtteliselt tagasi lükanud».

«Kaheksa aastat on üritatud hävitada seda, mis on Donbassis,» ütles patriarh Kirill, viidates piirkonnale, kus Kiiev on alates 2014. aastast sõjas separatistlike vabariikidega.

«Donbassi piirkond võitleb niinimetatud väärtuste vastu, mida pakuvad meile täna need, kes pretendeerivad maailma võimule,» kuulutas Kirill.

Vene õigeusu kirikut on süüdistatud Putini võimuaastail ilmaliku Kremli poliitika ajamises.