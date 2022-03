Noored pillimehed hoiavad traditsioone au sees: Lõõtsavägilased avaldavad uue kauamängiva

Lõõtsavägilased on võitnud 2015. aastal Etno Kulbi, Viljandimaa Kultuurkapitali aastapreemia ning neli aastat tagasi said nad rahva hääletamise tulemusena ülekaalukalt raadio Elmari aasta loo tiitli looga «Kui laubä õhta jõudis».

Eesolev loetelu annab mõista, et mehed pole lihtsalt vaikselt pilli tinistamas, nad teevad rahvamuusikat suure südamega. Oma hoolivust ja pühendumist on nad üles näidanud ka ühiskondlikel ettevõtmistel. Sealhulgas alles mõned nädalapäevad tagasi esinesid nad Viljandis Ukraina toetuseks, jagades lava NOËPi, Rita Ray ning Jarek Kasariga.

Peagi läheb bänd kontserttuurile, 9. märtsist kuni 9. aprillini külastatakse oma kavaga kauneid paiku üles Eestimaa. «Tegevust on palju ja viimasel ajal on hommikud kippunud üsna varajased olema. Kolmapäevast alustame siis tõepoolest tuuriga», sõnas Ott- Mait Põldsepp raadio Elmar hommikuprogrammis.

Lõõtsavägilased toovad peagi müüki ka oma uue kauamängiva. «Plaat on tehases ja masinad käivad täies hoos. Loodame, et tuuri ajaks saame ahjusooja albumit juba käes hoida. Viis lugu on varasemast ajast ning ülejäänud viisteist pala on täiesti uued - meie esituses pole neid keegi veel kuulnud,» sõnas Andres Eelmaa.

«Esialgu trükime 1000 plaati. Aeg on näidanud, et esimese paari nädalaga müüme selle koguse läbi. Eks vaatame, kuidas sel korral läheb. Plaadile tuleb uut vana muusikat. Margus Põldsepp leidis kusagilt üles 30ndate materjali, paljud meie lood on sealt pärit. Aranžeeringud on kõik meie endi tehtud. Kõige vanem lugu pärineb aastast 1850! Loo peakiri on «Kippar Kliiverpoom»,» lisas Eelmaa.

Muusikute sõnul pakub uus plaat kuulamist igale maitsele. «On merelugusid ja isegi reggae-muusikat. Materjali on nii nooremale kuulajaskonnale kui ka eakamatele rahvamuusika fännidele. Sel korral oleme ette valmistanud üsna mitmekülgse helikandja,» märkis Eelmaa.

Lõõtsavägilased avaldasid, et oma plaadi on nad sisse laulnud Karksi-Nuia noortekeskuse helistuudios. «Kõik meie viis albumit on just seal salve saanud. Täname siinkohal Mulgi valda! Nii vahva, et nad on noortele sellise võimaluse tekitanud. Väga hea, et kohalikud noored muusikud ei pea helistuudio otsingutel kuhugi kaugele suurde linna sõitma, kohapeal on meil korralik ja kvaliteetne tehnika olemas,» märkisid nad rõõmsalt raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».