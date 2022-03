Soome Lidl eemaldab Ida-Euroopa teemanädalal müügilt venepärased tooted

Soome Lidl ei plaani müüa Ida-Euroopa teemanädalal venepäraseid tooteid, vahendab väljaanne Ilta-Sanomat.

Saksamaa kaubanduskett Lidl alustab sellel neljapäeval, 10. märtsil oma Soome toidupoodides Ida-Euroopa nädalat. 7. märtsil rõhutas Lidl Suomi oma Facebooki lehel, et müügile ei tule Venemaal ega Valgevenes valmistatud tooteid. «Oli üksikuid venepäraseid tooteid, mis reklaamlehele sattusid. Kuigi riik, kus neid tooteid valmistatakse, ei ole Venemaa, siis praeguses olukorras me neid müüki ei võta,» teatas ettevõte. Lidl lisas, et annetab müümata jäänud tooted toiduabiks. Teised teemakohased tooted on müügil alates neljapäevast. Tootevalikuga saab tutvuda SIIN.

Seesugune otsus põhjustab klientide seas tulist arutelu. Lidl Suomi Facebooki lehel on postitust kommenteerinud peaaegu viissada inimest.

«Ma ei mõista, kuidas toidupood diskrimineerib vene kultuuri. See ei mõjuta ju riiki, vaid tavainimesi Venemaal,» ütleb üks kommenteerija.

«Ei ole mingit põhjust demoniseerida vene toidukultuuri ja kultuuri üldisemalt. Piisaks sellest, kui eemaldada need asjad, mis otseselt toovad tulu Venemaa majandusele ja võimaldavad rahastada sõda,» kirjutab teine.

Üks inimene imestab, et isegi Poolas toodetud vene hapukapsas on müügilt eemaldatud.

Üks kommenteerija arvab, et selline keelamine võib osutuda ohtlikuks. «Arvan, et mõistate, et seesugune tegevus on tegelikult Venemaale kasulik, kuna luuakse mulje, et Lääs vihkab venepärasust ja kõike, mis on isegi kaudselt sellega seotud,» ütleb kirjutaja.

On ka kliente, kes kiidavad kaupluseketi otsuse heaks. Paljud märkisid postituse meeldivaks ja jätsid kommentaaridesse Ukraina lipu emotikoni.

«Selline nulltolerants on demonstratsioon ja ma hindan väga, et ka Lidl sellega liitub,» kommenteeris üks klient.

Soome Lidli kampaaniate osakonna juhataja Meri Aalto ütles Soome suurimale veebiajalehele Taloussanomat, et Ida-Euroopa teemanädal oli paika pandud peaaegu aasta aega tagasi. Samuti telliti juba siis tooted ära. Nädalat tutvustav lendleht saadeti pressile enne seda, kui algas Venemaa sissetung Ukrainasse. Aalto ütles, et pärast sõja algust arutati, kas teemanädalat tasub muutunud olude tõttu ikka korraldada ja otsustati see alles jätta.