Lauljatar Liis Lemsalu läks Eestisse saabunud sõjapõgenikele appi

Põhja-Tallinnas aadressil Niine 2 avati vastuvõtukeskus Ukraina põgenikele. Esmaspäeval hakkas ühismeedias levima info, et sealne järjekord on väga pikk ja äsja Eestisse saabunud ukrainlased vajaksid hädasti soojasid riideid ning toidukraami.

Vaid paar päeva varem avaldas lauljatar ka oma mõtteid Ukrainas toimuva sõja kohta. «Kui kiiresti võib maailm muutuda ja kui habras on meie tegelikkus. Kui ma kaks nädalat tagasi reisile läksin, ei osanud ma eales ette kujutada, et tagasi tulles on meie kõigi reaalsus pea peale pööratud,» selgitas ta ühismeedias.

«Ma olen niivõrd kurb ja ausalt öeldes ka vihane. Kindlasti on paljudel meist tekkinud küsimus, et kuidas antud olukorras aidata ja mida üldse teha... Usun, et tähtis on hetkel tõese informatsiooni levitamine ja jagamine, mitte antud olukorra ignoreerimine (kui vähegi võimalik, siis ka omapoolsed annetused Ukrainale/abivajajatele). Soovin kõigile palju jaksu ja külma närvi sel äreval ajal, elagu vabadus!»