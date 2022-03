Noorkuu laulja Rein Kahro kaasa tõi ilmale esiklapse: suur aitäh maailm selle imelise kingituse eest

Personaaltreener ja toitumisnõustaja Monika Kahro teatas lapseootusest koos abikaasaga eelmise aasta augusti lõpus. Selle tuules jagas ta suvist pilti, kus veel midagi aimata pole, ning jutustas, kuidas edasine keha muutumine talle mõjunud on.

«See teekond siiani on olnud minu jaoks väga põnev,» avaldas Kahro. «Kehale väga väsitav, aga vaimule nii, nii palju õpetanud,» kinnitas ta.

«Olen üdini tänulik ja siiralt täis õnne, armastust, väsimust ning õnneks ainult vahest ka iiveldust,» naljatas ta. «Mu keha on hetkel tõelises muutumises, hommikul ja õhtul on see ka täiesti erinev.»