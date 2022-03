Ukrainas dokfilmi filminud Hollywoodi staar meenutab kohtumist Ukraina presidendiga: erakordne hetk, olin lõpmata liigutatud

Ameerika näitleja ja režissöör Sean Penn lendas Ukrainasse, et filmida seal dokumentaalfilmi, vahendas Variety . Ettevalmistused dokumentaalfilmiks on kestnud juba mõnda aega. Varasemalt külastas Penn Ukrainat 2021. aasta novembris.

Presidendi kantselei tegi seoses ameeriklasega ametliku avalduse ning kiitis Penni. «Režissöör tuli spetsiaalselt Kiievisse, et siinseid sündmusi ja Ukrainas toimuvat jäädvustada, eesmärgiga näidata maailmale tõde Venemaa sissetungist meie riiki. Sean Penn on üks neist, kes toetab Ukrainat, tänapäevast Ukrainat. Meie riik on talle sellise julguse ja aususe eest tänulik.»

Avalduses lisati: «Sean Penn demonstreerib vaprust, millest on paljudel teistel, eriti mõnel lääne poliitikul, puudu jäänud. Mida rohkem on selliseid inimesi, Ukraina tõelisi sõpru, kes toetavad vabadusvõitlust, seda kiiremini suudame peatada selle kohutava Venemaa sissetungi.»

Nüüd andis Penn intervjuu CNNile, kus meenutab pisaratega võideldes kohtumist Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõiga. «Kohtusin president Zelenskõiga päev enne invasiooni ja invasiooni päeval. Ma ei tea, kas ta teab, et on selleks kõigeks sündinud. Kuid oli selge, et ma olen tunnistajaks nüüdismaailma silmis täiesti uudsele vaprusele, väärikusele ja armastusele, mida sellest mehest õhkub. Lisaks ka sellele, kuidas ta on riigi ühtseks teinud. See oli erakordne hetk ning olin temast lõpmata liigutatud.»