14-aastaselt treenerile süütuse kaotanud eestlanna: soovin, et edaspidi usutaks ja kuulataks ka kannatanuid

Trisna ja Fredo kohtuasi sai lõpplahenduse alles eelmisel nädalal, kui Harju maakohus jättis täies ulatuses rahuldamata treeneri hagi, kus ta nõudis väidete ümberlükkamist ja mittevaralise kahju hüvitamist.

«See oli väga raske ja aasta lõpus langesin ma ka depressiooni, kuid ma olen tänulik, et mul oli professionaalne tugi ja ma tulin sellest läbi. Nähes praegu neid muudatusi, ka süsteemides, siis on mul on selle kõige üle hea meel,» sõnas Trisna, kelle jaoks oli möödunud aasta üpriski keeruline.

Kuigi aasta jooksul kuulis ta kaasmaalaste käest erinevaid kommentaare, kinnitas Trisna, et ta ei pea kellegi peale vimma: «Soovin lihtsalt, et edaspidi usutaks ja kuulataks ka kannatanuid. See on see, mida ühiskond vajab.»

Trisna advokaat Diana Minumets teatas saates, et Fredole on esitatud kahtlustus kahe teise kannatanu tõttu. «Mia tegu, kuigi see kvalifitseerus kuriteoks, on praeguseks aegunud, kuid tänu Mia julgusele on välja tulnud veel kaks kannatanut, kelle osas teod pole aegunud ja prokuratuur on esitatud juhendajale ka kahtlustuse,» sõnas ta.

Millest kõik alguse sai?

Kunagine jalgpallur ja praegune mentorkoolitaja Mia Belle Trisna rääkis eelmise aasta märtsis «Õhtu» saates traagilise loo sellest, kuidas mitukümmend aastat vanem mees kasutas teda lapseeas ära.

Trisna on rahvusvahelise haardega mentorkoolitaja, kelle Yahoo tituleeris oma valdkonna üheks tipptegijaks. Samuti on ta USAs ja Ühendkuningriigis menuteoseks saanud raamatu kaasautor.

Pealtnäha täiusliku eluga naine on pidanud palju läbi elama ning soovis teisi aidata. Seetõttu jagas ta «Õhtu!» saates oma traagilist lugu. «Ma ei tee seda enda pärast, vaid selle jaoks, et suurendada teadlikkust ühiskonnas, et sellised asjad toimuvad ja nendele peaks rohkem tähelepanu pöörama.» Trisna tahtis näidata, et rasketest olukordadest on võimalik välja tulla ja oma elu saab täielikult muuta.

Trisna oli 13-aastane, kui ta vanemad lahutasid. Jalgpalli mängiva tüdruku ellu ilmus ühtäkki treener, kes võttis ta justkui oma tiiva alla.

«Olin just jalgpallis tõusmas, mul olid suured unistused. Tahtsin olla järgmine Marta (Marta Vieira da Silva – toim). Ta hakkas mind trenni sõidutama, koju sõidutama ja ütles, et viib mind igale poole,» rääkis Trisna.

Ühel õhtul sõitis mees temaga hoopis metsa äärde ja parkis auto. «Ta ütles, et kuule, kui sa tahad saada Martaks, siis ma saan seda teha, mul on see võimekus. Ainult luba mulle, et sa teed kõike, mis ma sulle ütlen.»

Trisna sõnul mõtles ta toona lapselikult: «Ma saan superstaariks. Muidugi teen kõik, mis sa ütled.» Samal õhtul hakkas treener teda katsuma. Kui neiu oli 14-aastane, võttis mees temalt süütuse. «Ma ei teadnud, ei osanud isegi arvata, et see võib juhtuda. Ma olin šokis. Ma ei julgenud kellelegi sellest rääkida. Mõtlesin, et kas nii peabki olema. Kas mehed kohtlevadki nii naisi?» Trisna ja treeneri vanusevahe oli mitukümmend aastat.