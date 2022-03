TV3 erisaade sattus suure kriitikalaviini alla: kohatu ja paanikat külvav tsirkus

Kaks ja pool tundi kestnud erisaade on aga uue nädala alguseks saanud TV3 Facebooki lehel suuresti negatiivse tagasiside osaliseks. Hävitava hinnangu on andnud üle 130 inimese ning peamiselt süüdistatakse saatejuhte hirmu õhutamises ja saatekülalistele vahele segamises. Stuudios olnud Ants Laaneots palus isegi saatejuhte, et nood ei hirmutaks asjatult inimesi.