VIDEO ⟩ «Saatsite nad kahurilihaks?» Vene sõdurite vanemad tõmbasid Kemerovo oblasti kuberneri liistule

«Nad saadeti kahurilihaks! Miks nad meie poisid sinna saatsid?» küsib naine publikust. «See on erioperatsioon. See on tõde! Neid ei kasutatud…» jätkab Kemerovo oblasti kuberner, kuid venelannad ei lase tal lauset lõpetada. «Neid kasutati? Nad ei teadnud, miks nad sinna lähevad,» lausub naine vahele.

«Kuulge, te võite karjuda ja kõiki süüdistada, aga ma arvan, et seni, kui see operatsioon kestab, ei tohiks seda kritiseerida. Kui see läbi saab – ja see juhtub varsti...» Mures vanemad katkestavad taas mehe jutu. «Siis, kui kõik on surnud?» kostub publikust viimase asjana.