Putini iluvõimlejast armuke redutab koos lastega Šveitsi mägimajakeses

1983. aastal sündinud Alina Kabajeva debüteeris iluvõimlejana juba 13-aastaselt ja võitis esimese maailmameistritiitli aastal 1998. Kabajeva võitis 2004. aasta olümpial kuldmedali ja lõpetas profisportlase karjääri 2007. aastal.

Tema väidetavat suhet Vladimir Putiniga on Kreml järjekindlalt eitanud, kuid aastaid on sosistatud, et nad on lähedalt seotud, ning juttu on olnud suisa ühistest lastest.

Elu24 vahendas 2020. aastal, et Kabajevat nähti avalikkuse ees viimati 2018. aastal, mil ta oli väidetavalt taas lapseootel.

Alina Kabajeva 2008. aastal. Foto: SIPA/Scanpix

2019. aasta aprillis kirjutasid mitmed väljaanded, et Kabajeva tõi lapsed ilmale Šveitsi luksuskliinikus. Väidetavalt suleti selleks sündmuseks terve korrus ning kohale lennutati arst Itaaliast.

Vene väljaanne Moskovsky Komsomolets kirjutas sellest oma veebilehel, kuid veidi pärast loo avaldamist see siiski eemaldati leheküljelt.

President on suhet endise iluvõimlejaga eitanud. Ka Kabajeva, keda on nimetatud «Venemaa esiarmukeseks», on kõik säärased väited tagasi lükanud.

USA meediaväljaanne vahendab, et Kabajeva on Putini lastega siiani Šveitsis. «Ajal, mil Putin ründab Ukrainat ja süütuid inimesi, põhjustades pagulaskriisi, on tema perekond väga privaatses ja turvalises Šveitsi mägimajakeses. Praeguseks vähemalt,» väitis allikas Page Sixile.

Teadaolevalt on Kabajeval ja Putinil neli ühist last, kuid kaks neist pole kunagi kinnitust saanud. Allikate sõnul on neil seitsmeaastased kaksikud, tütred, kuid usutakse, et neil on ka kaksikutest pojad, kes sündisid 2019. aastal Moskvas. On ka spekuleeritud, et Putin ja Kabajeva on vahepeal salaja abiellunud.

Esimesest abielust on Putinil kaks täiskasvanud tütart, 36-aastane Maria ja 35-aastane Katerina. Putin ei soovi oma eraelust rääkida ja vihkab selle kohta esitatud küsimusi. Ka oma lapsi on ta avalikkuse eest peitnud ja neist ta ei räägi.

Putini otsus Kabajeva ja nende lapsed Šveitsi peita ei pruugi olla kõige parem, kuna neutraalsena tuntud riik otsustas seista Venemaa vastu. Šveitsi föderaalnõukogu teatas 28. veebruaril, et külmutas nimekirja jagu Venemaa üksikisikute ja ettevõtete varad, märkides, et «viivitamata rakendatakse ka finantssanktsioone Venemaa presidendi Vladimir Putini, peaminister Mihhail Mišustini ja välisminister Sergei Lavrovi vastu».

Pole selge, kuidas need sanktsioonid võivad mõjutada Putini lapsi ja Kabajevat, kuna neil kõigil on väidetavalt Šveitsi pass ja naise varad on hoolikalt peidetud. Kuigi Putin oma lastest ei räägi, siis tema endine abikaasa nimetas Venemaa juhi valitsuse veebilehel presidenti armastavaks isaks.

Alina Kabajevat on kutsutud ka «Venemaa esiarmukeseks». Foto: Shutterstock

«Kõik isad pole oma laste vastu nii armastavad kui tema,» on veebilehel kirjas eksabikaasa tsitaat. «Ja ta on neid alati hellitanud, samal ajal kui mina pidin neid distsiplineerima.»

Hiljuti teatati, et Putin peitis oma esimese naise ja nende tütred Siberis asuvasse maa-alusesse linna. Seal on märgatud peidiku ümbruses mitut ventilatsioonipunkti ja kõrgepingeliini, mis on ühendatud ülimoodsa alajaamaga, millest piisab väikese linna toiteks.