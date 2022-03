«Ma näen su häält » tööloom teeb kaasa muusikalis «Nunnad hoos!»

Jõgevalt pärit Andra Ausi jaoks tundus saade uus ja huvitav ning seetõttu mõtleski ta samuti kätt proovida.

Tegelikult on ta juba paar aastat teinud kaasa muusikalis «Nunnad Hoos,» aga nii suure telepubliku ees esinemine oli talle esmakordne kogemus.

«Nõunike petmine oli päris raske töö. Kui kodus suu maigutamist harjutama hakkasin, siis mõtlesin, et selle põhjal ma küll laulda ei oska. Oli kõvasti keerulisem, kui päriselt laulmine. Tundub, et kodus harjutamisest oli siiski kasu, kui mind selle põhjal välja ei hääletatud,» muigab neiu.

Ta leiab, et nõunikel olid tema osas head kommentaarid ja tõsine olemine laval tal just kõige paremini välja ei tulnud. Nagu ta ka saates mainis, siis tõesti tegeleb ta päris mitme erineva asjaga ning toimetusi on palju. Näiteks aitab ta «Raba» kohvikut juhataja ülesannete täitmisega, lisaks sellele on ka Showstoppersi liige ning teda saab koos bändipoisi Joosepi, tantsupoisi Ilja ning eelmisest saatest tuttava kruiisitähe Stenniga koos näha Rootsi kruiisil esinemas.

«Ma arvan, et see saade on väga hea meelelahutus, eriti kuna saab ka kodudes kaasa mängida. Mu enda isiklikuks lemmikuks on ilmselt suu maigutamise voor, kuna arvan, et see reedab kõige enam, kes on laulja ja kes teeskleja,» meeldib Ausile uus saade väga.

«Anne Veskiga oli väga lahe lava jagada. Kuna tegemist on nii professionaalse lauljaga, siis oli väga kindel tunne. Võimas kogemus, mis jääb alatiseks meelde,» rääkis ta Elu24-le.

Anne Veski ja Andra Aus saates Ma näen su häält koos duetti laulmas. FOTO: Rauno Liivand