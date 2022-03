Anne Veski läks «Ma näen su häält» nõunikuks suure enesekindlusega

Anne Veski rääkis Elu24-le, kuidas ta siiralt uskus alguses, et suudab kiiresti petturid lauljate seast välja sorteerida, tegelikkus oli aga teine. «Ma ikka arvan, et olen lauljaid näinud, ise laulnud ja ikka võiksin ära arvata kes oskab laulda ja kes mitte!»

«Tänases saates enamus lauliski,» lisas ta. Tööloom tuli tema arvates väga kenasti lavale ning ta uskus kohe, et tema on kindlasti laulja.

Tippjuht oli aga see, kes lisaks Veskile ka teised nõunikud ahhetama pani ning mine sa tea, ehk astub see mees kunagi ka Annega koos lavalaudadele.

Veski sõnul satub talle tihti lava ette laulma nii tulihingelisi fänne, kelle viisi pidamine pole just kõige parem ning kelle valjus lauluhääles on tal endal laval raske õiget nooti hoida. «Iga inimene ei saagi aru, et ta valesti laulab,» räägib Veski oma siirastest fännidest.