Saate «Ma näen su häält» bändipoiss: show business on minu kirg!

Joosep Järve on Tallinnast pärit noor muusik, kes pakub Rootsi laevadel reisijatele meelelahutust koos möödunud nädalal saatest osa võtnud kruiisitähega.

Järve kui alustava muusiku jaoks on selline saade väga hea hüppelauad, et tutvustada eestlastele ennast ja enda oskusi. Just saates «Ma näen su häält» osalemises nägi ta võimalust tuua oma bänd pildile.

Kõige suurem publik on tal olnud Eesti Laulul, kus Järve oli Black Velveti taustalaulja, aga ta on esinenud ka Saku Suurhallis jõulugalal. Tihtipeale olevat ka laeval publikuks mitusada inimest.

Bändipoiss saates «Ma näen su häält» FOTO: Rauno Liivand

Järvel on kahju, et ta kohe alguses välja langes ega saanud nõunikke natukene petta. «Nõunike jutu põhjal ei võtnud ma mikrofoni kuigi lauljalikult suu ette, kui oli vaja poos võtta, ehk on see miski, mida veel harjutada,» rääkis ta, mida pani saatest kõrva taha.

«Kui mind kohe alguses kahtlustama hakati, mõtlesin endamisi, et kuidas see võimalik on. Minu arvates mu karakteri nimi viitas sellele, et midagi siiski muusikast tean,» sõnas Järve, kelle jaoks olid nõunike kahtlused natuke naljakad.

Loomulikult tuli tal kaamerate ees väike sabin sisse, kui oli vaja päriselt oma häält kasutada. Esimest saadet vaadates oli tal endalgi raske arvata, kes on petis ja kes mitte, ning lauljate hääled panid teda ikka ahhetama küll.

Ametilt ongi Järve täiskohaga muusik, täpsemalt show-laulja. Oma andeid näitab ta ka enda bändiga Vool ning samuti on ta bändi mänedžer.