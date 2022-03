Grossi toidupoest saab veel Venemaa manti: mind on lapsena õpetatud, et toitu ei loobita ära

«Mis kahju on sellest Venemaale, kui ma jätan talle juba kinni makstud kauba müümata?» viskas Gross küsimuse õhku, öeldes, et Venemaalt tulnud kaupade ära viskamine ei ole lahendus. «See ei tee Venemaale ühtegi senti kahju.»

Gross tõdes, et talle on õpetatud, et toitu ei ole ilus minema ei visata. «See on selline emotsionaalne rumal lähenemine, et viskame minema. Vene gaasi me samas kasutame, vene kütust me kasutame, vene elekter tuleb, me peame pigem vähendama neid.

Grossi Toidukaupade lettidelt ei ole Venemaal või Valgevenes toodetud kaupu ära korjatud. Siiski tõdes Gross, et juurde neid ei tellita. «Me ei too Venemaalt mitte midagi, me pole suured Venemaalt kauba toojad, meil on Ukrainast otsesidemeid, ma pean ütlema, et meil oli selleks kevadeks esimene kokkulepe grillsöe toomiseks, aga selle me ütlesime üles. Venemaad me ei aita me ühegi penniga,» sõnas ta.

«Mind on lapsena õpetatud, et toitu ei loobita ära.»

Oleg Gross pole oma Grossi Toidukaupadest Vene päritolu tooteid kõrvaldanud, põhjendades, et kauba müügilt võtmisega ei saaks Venemaa mingit kahju. FOTO: Elmo Riig

OG Elektra omaniku Oleg Grossi hinnangul töötab ettevõttes ligi 50 ukrainlast, kelle seas on ka vanemaid mehi, kes on tagasi kodumaale, rindele suundunud.

«Nad ei uskunud, et sõda tuleb. Nersid selle peale, et seda ei saa ei juhtuda,» meenutas Gross. «Esimese hooga oli neil šokk, siis ahastus, et kuidas see võimalik on. Ukrainlane on emotsionaalne inimene.»

Ärimees tunnistas, et ka temal oli raske emotsioone kontrollida. «Lõi mulle ka südamesse,» nentis ta, lisades, et silma tikkus pisargi. Praegusel ajal on Grossi sõnul parim, millega end tasakaalus hoida, töö tegemine. «Töö on selline asi, et kui inimesel on depressiivsus või rasked ajad, siis töö on üks parim asi, millega saad end tasakaalus hoida, seda ma tunnen ka enda puhul, et igal juhul tuleb tööd teha,» soovitab ta.

Ukrainlasi rekkatäite tarbekaupadega toetanud ärimees nentis, et see, kuidas sõda lõpeb, on venelaste enda kätes. «Mis saab, ei oska öelda, aga vene enda rahvas peab sellest aru saama ja boikoteerima asuma.»