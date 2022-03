Ema maksis pojale paraja summa raha, et ta hoiaks sotsiaalmeediast eemale

USAs Minnesota osariigis elav nelja lapse ema Lorna Kleefsaas esitas oma 12-aastasele pojale väljakutse. Kui poeg suudab elada ilma sotsiaalmeediata kuni täisealiseks saamiseni, saab ta 1800 dollarit. Nüüd ongi täisikka jõudnud Sivert Klefsaas 1800 dollari võrra rikkam, kuna ta suutis sotsiaalmeediast eemal olla alates 2016. aastast, vahendab People.

«Kui olin 12-aastane, siis mul polnud veel erilist arusaamist rahast. Olin rõõmsalt nõus,» ütleb Sivert ema ettepaneku kohta.

Kuigi see aeg oli päris pikk, teadis ema, et poeg saab ülesandega hakkama.

«Ta võttis seda ülesannet tõsiselt ja ütles, et ta ei murdu. Olen tema üle väga uhke, sest paar korda oli ka keerulisem hetk,» räägib poisi ema.

Ema soovis, et poeg oleks õnnelik

Seesuguse väljakutse taga oli ema soov säästa poega sotsiaalmeedia negatiivsetest mõjudest. Lorna nägi, kuidas tema vanim tütar oli teismeeas maadelnud ühismeedia mõjudega. «Snapchatis edukas olemine sai tal kinnisideeks ja see mõjutas tema tuju. Samuti oli sel mõju tema sõprussuhetele,» ütles Lorna. Ema rääkis, et tütre saamine sotsiaalmeediast eemale võis tunduda sekkumisena tema ellu, kuid lõppkokkuvõttes oli see pingutust väärt. «Ta oli väga ärritunud, kuid juba vähem kui kolm nädalat hiljem tänas ta meid ja ütles, et on väga õnnelik, et tal enam telefoni ei ole,» avaldas Lorna oma tütre kohta.

Lorna kuulis raadiost sarnasest väljakutsest, millega nõuti ilma sotsiaalmeediata olekut kuni 16. eluaastani. Sellest inspireerituna tegi Lorna oma noorimale lapsele Sivertile väljakutse teha sama kuni 18. eluaastani, et säästa teda sotsiaalmeediaga seotud probleemidest, mis teevad muret paljudele teismelistele.

12-aastaselt ei olnud Sivert veel sotsiaalmeediast vaimustuses. Noormees ütles CNNile, et tal ei olnud raske oma ülesannet täita.

Noormees ootab uut väljakutset

Sivert sai auhinna kätte 19. veebruaril.

«Ma ei ütleks, et oleks olnud aega, mil tahtsin alla anda,» tunnistas noormees CNNile, märkides, et sõbrad hoidsid teda uute uudiste ja trendidega kursis. «Oli uhkuse asi, et seda suutsin,» tõdes noormees.

Kui tuleks järgmine sarnane väljakutse, võtaks Sivert selle vastu. «Veel kuus aastat? See oleks äge,» tunnistas ta.

Seniks, kuni uut väljakutset pole, teeb Sivert sotsiaalmeediaga vaikselt tutvust, alustades Instagramist. «Näen, et mu sõbrad lausa lendavad läbi oma sotsiaalmeediarakenduste, ma veel nii osav ei ole,» ütles ta CNNile. Noormees tõdes, et ta ei saa veel sotsiaalmeediast aru. «See on lõbus, tunnen ennast nagu 80-aastane,» ütles Sivert ja tunnistas, et sõprade ees on natuke piinlik.

Ettevõtjana tegutsev ema Lorna ütleb, et nad ei ole sotsiaalmeedia vastu, kuid tähtis on seda mõistlikult kasutada. «See tähendab, et sa ei lase end sellest koormata, sõltuvusse sattuda või mõjutada asjadest, mida inimesed postitavad,» rääkis Lorna CNNile.