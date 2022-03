Joel Ostrat täitis oma suure unistuse: kuradi raske aga lahe

Telekokk ja restoraniärimees Joel Ostrat jagab ühismeedias, et on põrutanud Hispaaniasse, et sealses Michelini tärniga pärjatud restoranis Amelia uusi teadmisi ja kogemusi ammutada.

«Nüüd ma mõistan, mida tähendab päri köögis töötamine,» tõdes ta Instagramis, öeldes, et nädal on seljataga, ent kolm on veel minna.

Pärast teist päeva võttis telekokk olukorra kokku: «Korraga kuradi raske ja kuradi lahe!»

Ostrat nentis, et hakkab asjale vaikselt pihta saama, olles õnnelik, et teda pole köögist välja visatud. «Pean vastu, kuigi mu vanad jalad löövad tuld. Aga tunne on super ja meeskond on nii äge,» nentis ta.

Õpipoisi elu Michelini tärniga restoranis ei ole aga meelakkumine. «Ps! Arvake ära kes prügi välja viib ja kõige rohkem koristab... vihje ka, «the new guy». Aga nii see käibki ja ma täiega naudin seda,» naljatles ta.

Paar päeva tagasi tunnistas Ostrat, et see on tema aastate pikkuse unistuse täitumine. «Unistasin juba kuus-seitse aastat tagasi, et minna mõnda eriti vingesse kööki, end täiendama,» nentis ta.

Ostrat jagas Instagramis, et Donostia-San Sebastian on rikas just oma kõrge kulinaarsuse poolest. Seal pesitseb suisa 11 erinevat Michelini tärniga pärjatud restorani.