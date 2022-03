Sky Newsi ajakirjanikud jäid kuulirahe alla: on ime, et me kõik pääsesime

Pidev sündmuste muutumine tähendab seda, et ka ajakirjanike plaanid muutuvad. «Asusime ettevaatlikult teele Butša linna poole, kus eelmisel päeval oli Ukraina sõjavägi hävitanud Vene konvoi. Usaldusväärsed allikad andsid meile teada, et linnas on vaikne ja lubasid meile konvoid näidata ning juhtunust rääkida,» kirjutab Ramsay.

Mindi teist teed kaudu, kus mingit liiklust ega ühtegi sõdurit ei olnud. «Kõik oli surmvaikne ja tundus mahajäetuna. Kuid siis järsku toimus plahvatus ja auto sai pihta, rehv lõhkes,» kirjutab Ramsay. Auto sattus täieliku kuulirahe alla. Esmalt väljus autost produtsent Martin Vowles, kes oli autot juhtinud. Temale järgnes kohalik produtsent Andrei Litvinenko. Autosse jäi veel kolm inimest, kes üritasid end kuulirahe eest kaitsta. «Arvasime, et Ukraina armee oli meie pihta ekslikult tule avanud. Karjusime, et oleme ajakirjanikud, kuid see ei aidanud. Teadsime, et peame autost väljuma ja ellu jääma,» ütleb Ramsay, kes autost väljudes sai kuuli alaselga.