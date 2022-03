Uku Aropi seitsmekuune poeg võitleb koroonaga: see oli hirmutav, aga ta on tubli

Räppar Uku Aropi kihlatu Jaanika Vink rääkis Elu24-le, et kõik see oli esialgu küllaltki ehmatav. «Eks ikka oli hirmutav, kui pojal esimest korda nii kõrge palavik oli ja teades, et see on koroona.»

Instagrami lugudes jagas naine, et pojal on 39 palavik, ent see teda väga ei heiduta. «Selline ongi tema iseloom, väike rõõmupall,» nentis Jaanika.

Ema sõnul on aga poeg Enki tubli ja rahulik. «Saame ilusasti hakkama,» tõdes ta, öeldes, et valutab pigem südant Ukraina laste ja naiste pärast. «Hirmutav on pigem see, et nii paljud vanemad ja lapsed Ukrainas kuskil metroodes ja pommivarjendites on ja võib-olla samamoodi haiged on. Meil on omas kodus hea turvaline end ravida ja olla, aga ei saa mitte mõelda sealse üle,» tõdes ta.

Möödunud aasta 30. juulil andis Aropi elukaaslane sotsiaalmeedia vahendusel teada, et nad on saanud äsja lapsevanemateks.