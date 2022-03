31-aastane Fox nentis jaanuaris, et nad ei ole Westiga oma suhet veel määratlenud. «Oleme ainult inimesed, kes üksteises häid tundeid tekitavad. See on tõeline Kaksiku ja Veevalaja suhe. See on väga inspireeriv.» Jaanuari teises pooles ilmusid nad esimest korda paarina avalikkuse ette. Fox ja West käisid Pariisi moenädalal Kenzo moesõul.