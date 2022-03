Vanilla Ninja avaldas värske muusikavideoga oma uue liikme

4. märtsil tuli välja Vanilla Ninja uus lugu «Encore '22» koos värske muusikavideoga. Koos muusikavideoga avaldati ka nende uus liige, kelleks on ei keegi muu kui Kerli Kivilaan!

Vanilla Ninja tegi teatavaks, kes on nende uus liige. FOTO: Kuvatõmmis Instagramist

Kerli on kunagise Vanilla Ninja bändiliikme Triinu Kivilaani noorem õde.

Lauljana on Kerli varem tuntud ansamblist Põhja-Tallin, kes valis toona 20-aastase neiu endale solistiks. 2019. aastal pääses Kerli koos oma looga «Cold Love» Eesti Laulu finaali, kus ta jäi 9. kohale. Kusjuures üks «Cold Love» autoriteks on Egert Milder, kes on Kerli bändikaaslase Piret Järvis-Milderi abikaasa.

Möödunud nädalal teatas eelmisel aastal taas ühinenud ja 15-aastase pausi järel uue plaadi välja andnud Vanilla Ninja, et nende ridades toimuvad olulised muudatused. Bändist lahkuvad klahvpillimängija Katrin Siska ning laulja ja bassist Triinu Kivilaan, kuid liitub ka üks uus muusik, kelle isik tehakse teatavaks 4. märtsil.

«Meil on südamest kahju, et meie teekond koos Katrini ja Triinuga on lõpule jõudnud,» avaldasid Vanilla Ninja liikmed Lenna Kuurmaa ja Piret Järvis-Milder. «Me jääme väga taga igatsema seda kirjeldamatut sünergiat, mis meie nelja vahel on alati olnud.»