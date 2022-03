Analüütikud tõid välja Vene-Ukraina konflikti 10 müüti

NewsGuard avaldas kümme populaarsemat Venemaa-Ukraina sõja müüti, sealhulgas «rünnaku» keemiatehasele Ida-Ukrainas ja et 2014. aasta referendum Krimmi ühinemise kohta Venemaaga on legitiimne.

Facebook ja Instagram teatasid 28. veebruaril, et blokeerivad juurdepääsu Venemaa riiklikele meedivõrkudele RT (Russia Today) ja Sputnik kogu Euroopa Liidus. TikTok on eeskuju järginud. Sama tegi ka YouTube, mis on Ühendkuningriigis ja Euroopas oma platvormil need Vene meedia blokeerinud. Ka Twitter teatas, et blokeerib Euroopa Liidus RT ja Sputniku.