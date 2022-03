Miks on päevalille emotikon praegu populaarne? Sest see lill on Ukraina jaoks tähtis

USA sõjandusasjatundjate sõnul tahtis Venemaa Ukraina vallutada välksõjaga, kuid nii ei ole läinud. Nad lisasid, et Venemaa tegi kaks suurt viga: nad ei arvanud, et ukrainlased asuvad tulihingeliselt oma kodumaad kaitsma ja et lääs moodustab Venemaa vastu ühisrinde.