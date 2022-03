Lugeja küsib: kas süsimustad lumekuhjad jäävadki Lasnamäele?

Kevad on saabumas ja lumi sulab. Tallinnas Lasnamäe nõlval võib näha suuri lumekuhjasid, mis on muutunud süsimustaks. Elu24 lugeja küsib, kas need tumedad kuhjad jäävadki sinna ja kas need saastavad keskkonda. Elu24 uuris Lasnamäe linnaosa valitsuselt.