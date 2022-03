Jaagup Tuisk kergitab Stefani Eurovisiooni lavasõult saladuseloori

«Stefan ja tema tiim võtsid mõned päevad pärast Eesti Laulu finaali minuga ühendust – neile jäi silma minu Eesti Laulu lavasõu ja kutsusid mind endaga punti,» räägib Jaagup Tuisk Elu24-le, öeldes, et oli otse loomulikult kohe käpp. «See on mega tuus!»

Jaagupi sõnul on see võimalus tema jaoks hindamatu. «Suurim au nii ägedate inimestega seda projekti ellu tuua ja olen tänulik Stefanile ning tiimile selle võimaluse eest!» ütleb ta.

Millist lavasõud on oodata? «Saladuskatte all võin öelda, et juba Eurovisiooni lava on see aasta midagi täiesti uut, mida pole varem nähtud. Seega annab see meile mitmeid ägedaid võimalusi, kuidas Stefani sõu suurel Eurovisiooni laval ellu tuua,» kergitab ta saladuseloori.