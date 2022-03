Isa ei usu Kiievis asuva muusikust poja juttu sõjast: see on jamajutt, sõda pole

Miša Katsurin on 27-aastane Kiievi muusikaringkondades tuntud muusik, kes on loonud Rohelise Teatri, noorteklubi ATLAS ning korraldanud suure hulga toredaid pidusid. Katsurin jagab oma Instagrami kontol mõtteavaldust sellest, kuidas tema isa ei usu sõja toimumist.

«Mu oma isa ei usu mind,» ütleb Katsurin. «Mu isa töötab turvamehena Nižni Novgorodi lähedal asuvas kloostris. Ta on sügavalt usklik inimene ja saadab mulle kõikide kirikupühade puhul postkaarte. Eile hakkasin mõtlema, et miks isa pole mulle helistanud, sõda ju käimas, ja helistasin ise,» kirjutab noor andekas muusik.

«Rääkisin talle põhjalikult toimuvast, aga isa vastas, et see on jamajutt, sõda pole ja venelased päästavad neid natside käest, kes kasutavad tsiviilisikuid lahingus inimkilpidena. Veel rääkis ta, et vene sõdurid annavad ukraina sõduritele toiduaineid ja sooje riideid,» avaldab Katsurin.