Kalitsa külamees vedas Toompeale kummalise kingituse

Kalitsa koorejaama peremees ja vanavarakoguja Ott Rubel on üks viimastest inimestest, kes külal veel hinge sees hoiab. Mure oleviku, mineviku ja tuleviku pärast viis mehe selleni, et ta tegi koos sõbraga hiiglasliku junni. «Liiga ropp või, ma ei teagi...» mõtiskles laes rippunud kunstiteose autor Ott. Teos nägi ilmavalgust selleks, et see Toompeale viia.