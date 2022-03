Ukraina eurolaulik elas päevi lastega autos: ei uskunud, et need laulusõnad saavad reaalsuseks

Kuus aastat tagasi laulis Jamala Eurovisiooni laval järgmised read: «Kui teie majja tulevad võõrad. Nad tapavad kõik ja ütlevad: «Me ei ole süüdi.» Kus on teie tunded? Kus on inimkond, kus? Keegi ei näe oma süüd. Te kõik neelasite nende hinge.»

Täna Ukrainas sõja eest põgenev lauljatar tunnistab, et poleks kunagi osanud arvata, et need read saavad reaalsuseks. «Kui ma 2014. aastal neid ridu kirjutasin... see oli laulu «1944» algus. Ma ei osanud arvata, et teise maailmasõja sündmused ei ole minevik, vaid saavad taas reaalsuseks.»

Ukrainas elav Jamala jagab Instagramis, et lahkus lastega Kiievist 24. veebruaril, kui Vene väed alustasid Ukraina pommitamist.

«Veetsime pea neli päeva autos ilma toiduta. Šokiseisundis ei tulnud kellelegi mõttesse midagi söödavat kaasa haarata,» meenutab ta.

«Miljonid naised ja lapsed on sunnitud jätma oma korterid ja muud asjad... kõik! Abikaasad on sunnitud riiki kaitsma,» räägib ta pisarsilmi. «Nii palju ohvreid, haavatuid, nende hulgas väikseid lapsi. Naised on sunnitud pommivarjendites sünnitama.» Jamala sõnab, et ei mõista selle verise terrori eesmärki.

«Sa viskasid mu Kiievist välja, mu enda korterist välja. Miks? Tuled sinna elama?»