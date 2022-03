Loodi tööpakkumiste keskkond Ukrainast saabuvatele inimestele: oma panuse on andnud üle 300 Eesti ettevõtte

Töötukassa on avanud tööpakkumiste veebikeskkonna, mõeldes Ukraina sõjapõgenike aitamiseks. Ukraina elanikud on ka varem saanud Eestis tööd otsida. Livia Laas selgitas, mille poolest äsja loodud keskkond teistmoodi töötab.

«Meile on Ukrainast saabumas suur hulk inimesi, kellel puudub ülevaade, kuidas ja mida siin Eestis üldse tegema hakata. Meie poole on juba nädala algusest pöördunud väga palju tööandjaid, kes on öelnud, et nad sooviksid olla abiks,» rääkis Livia Laas.

Mitmed kohalikud tööandjad on jaganud oma ettevõtte kohta infot ja tutvustanud nende juures töötamise võimalusi. «Pakkumisi on ohtralt ja me teame, et ka ukrainlasi tuleb palju. Nii otsustasimegi, et teeme valmis spetsiaalse keskkonna. Nende pakkumiste juures on tööandjad juba teadlikud ja arvestanud, et inimesed tulevad sõjapiirkonnast ja paljud neist ei tule Eestisse mõttega, et nad tahavad siin esimese mõttega kohe tööle asuda. Need inimesed põgenevad ju ikkagi väga keeruliste olude eest,» kirjeldas Töötukassa esindaja.

«Samas me ka teame, et paljud ukrainlased on juba öelnud, et nad soovivad end siin esimesel võimalusel kuidagi rakendada ja endale elatist hakata teenima. Meie veebileht on nüüd koht, kus me saame kokku viia Eesti tööandjad ja Ukrainast saabuvad inimesed,» lisas Laas.

Tööandjad on valmis, et neid tegevusi, mis nad peavad ukrainlaste töölevõtmiseks tegema, võib olla rohkem. «Ehk siis, need inimesed ei pruugi tulla Eestist, nad võivad vajada tööluba või lühiajalise töötamise registreerimist. Aga ei saa salata, et osade tööandjate jaoks tähendab see ka mingis mõttes leevendust - neil võib olla lihtsam leida vajalikku tööjõudu. Samas, me peame arvestama, et need inimesed pole tulnud Eestisse sooviga endale uut töökohta leida, nad tulevad meie juurde pakku sõjakoleduste eest. Neid inimesi tuleb igati toetada ning arvestada nende läbielamistega,» rääkis Töötukassa esindaja.

«Kui meil on veel tööandjaid, kes on valmis ukrainlastele töökohti pakkuma, tasub meile sellest kindlasti teada anda. Kui minna Töötukassa kodulehele, siis avalehel avaneb suur bänner «Leia töökoht Eestis» - sellele vajutades jõuate õigele lehele ja saate seal registreeruda. Tööandja peaks seal märkima, mis valdkonnas nad tegelevad ja mida nad pakkuda saavad. Infot võiks üles laadida nii inglise kui ka vene keeles. Vajadusel saame pakkuda ka automaattõlke võimalust,» märkis Laas.

Tööandja peab täna meeles pidama, et hooajatöölist tööle võttes kehtivad täna ühed nõuded. Kui pole tegemist hooajatööga, siis tuleb registreerida lühiajaline töötamine. «Registreerimisel on juba välja toodud teatud palganõuded. Küll aga on ettevalmistamisel ka erinevad leevendused töölevõtmises, kuid siin ei ole täna veel konkreetseid otsuseid tehtud. Hetkel tuleb lähtuda kehtivast seadusandlusest,» sõnas ta.

«Meieni on jõudnud infot, et tulemas on ka kõrgete teadmiste ning kogemustega inimesi. Teame, et osade perede ja sugulaste juurde on jõudnud näiteks meditsiiniõe taustaga inimesed - paljud neist on juba avaldanud valmisolekut ka tööleasumisel,» kirjeldas Laas.

Töötukassa platvormil on liitunud tänase seisuga üle 300 tööandja, kes on valmis ukrainlastele töökohti pakkuma. «Valdkondi on seinast seina. On nii tootmistöökohti, lihttöö pakkumisi, inimesi ootavad ka meie lasteaiad, haiglad ning ka majutusasutuste sektor. Me teame, et on tulemas palju naisterahvaid koos lastega, usun, et meil leidub nende heaks erinevaid võimalusi,» avaldas Töötukassa tööandjate teenusejuht Livia Laas raadio Elmar hommikuprogrammis.