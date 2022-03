FOTOD ⟩ Guatemala vulkaani vallutanud Kertu Jukkum: päikesetõus ja purskav vulkaan pakkusid erakordset vaatemängu

«Tõusin eile öösel ühe Guatemala kõrgeima vulkaanimäe Acatenango tippu, millel kõrgust 3976 meetrit. Tipust avanes võrratu vaade kõrval olevale aktiivsele vulkaanile Fuego,» kirjeldas Kertu Elu24-le unustamatut elamust.

«Värviküllane päikesetõus ja purskav vulkaan pakkusid erakordset vaatemängu,» ütles ta ja lisas: «Lihtsalt võrratu, aga on oluline tabada selge hommik. Jahtisin seda mitu päeva.»

Purskav vulkaan pole Guatemalas midagi üllatavat. Fuego on aktiivne olnud juba viimased kakskümmend aastat. Ja vulkaane on Guatemalal kokku lausa 37. «Mõni neist hetkel aktiivne,» täpsustas Kertu.

Mäe vallutamine polnud Kertul algul isegi plaanis. «Mul polnud mäeriideid ega varustust. Rentisin kohalikelt – Ameerika humanitaarabi.»

Oma seiklustest jagab Kertu pilte ja muljeid ka sotsiaalmeedias. Enne mäe vallutamist postitas ta Instagrami foto laagriplatsist. «Kärgatus. Suits. Tulesammas. Istun laagris, kus olen täna omapäi. Privaatmatka eelised. Mu giid on parasjagu lõkkekraami juurde hankimas. Iga umbes veerand tunni järel nagu müristaks, madal vilin saatmas, ja siis kärgatab! Leek tõuseb, must suits valge taeva vahel. See on vulkaan Fuego, mis oma tõelist palet näitab ja vapustavat vaatemängu pakub.»

Varemgi mitu mäge vallutanud Kertu tõusis Guatemalas esimest korda vulkaani tippu: «Mägedes olen palju käinud, aga vulkaanilisele mäele jõudsin esimest korda. Oleks keegi mulle varem öelnud, et see selline vaimustav kogemus on, oleksin ammu püüelnud.»

Paar tundi enne Acatenango tipu vallutamist jagas Kertu Instagrami-lugudes, et öö veedab ta magamata. «Fuego aktiivsus on kasvanud ja vaatemäng väärib vaatlemist. Kusjuures salaja käiakse matkamas ka Fuegol, täna öösel on see liiga ohtlik,» avaldas eestlanna.