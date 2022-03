Kas tunned ära? Vanilla Ninja kergitab saladuseloori, kellest saab bändi uus liige

«Albumiga sama pealkirja kandev ja ühtlasi selle albumi viimane singel «Encore» on peagi teie ees! Me loodame, et selle uus versioon meeldib teile. Mis te arvate, kes on see uus Ninja, kes bändiga ühineb? Väike vihje: ta on suurepärase häälega Eesti laulja. Pakkuge!» kirjutavad Ninjad oma värskes Instagrami postituses.

Möödunud nädalal teatas eelmisel aastal taas ühinenud ja 15-aastase pausi järel uue plaadi välja andnud Vanilla Ninja, et nende ridades toimuvad olulised muudatused. Bändist lahkuvad klahvpillimängija Katrin Siska ning laulja ja bassist Triinu Kivilaan, kuid liitub ka üks uus muusik, kelle isik tehakse teatavaks 4. märtsil.

«Meil on südamest kahju, et meie teekond koos Katrini ja Triinuga on lõpule jõudnud,» avaldasid Vanilla Ninja liikmed Lenna Kuurmaa ja Piret Järvis-Milder. «Me jääme väga taga igatsema seda kirjeldamatut sünergiat, mis meie nelja vahel on alati olnud.»

Ka bändist lahkuv Triinu on kinnitanud, et vaatab ühisele ajale tagasi hea tundega. «Oli tore tüdrukuid pärast nii pikka aega näha ja jälle koos muusikat teha,» märkis ta ning lisas, et kahjuks ei ole tal argitöö kõrvalt bändiga tegelemiseks piisavalt aega.

«Mul on hea meel, et omal ajal käisime bändiga tipus ära — jagasime lava koos Lenny Kravitzi, Enrique Iglesiase ja paljude teiste suurepäraste staaridega. Praegu tegelen juba uute projektidega,» põhjendab Katrin Siska oma otsust bändist lahkuda.