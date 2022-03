Lahutusest teatas paar 2021. aasta mais. Bill ja Melinda abiellusid 1994. aastal ja neil on kolm last – Rory John (22), Phoebe Adele (18) ja Jennifer Katharine (25).

Lahutuse üheks põhjuseks on 20 aasta tagune afäär. Bill Gates rääkis möödunud aastal, millised tunded teda peale lahutust valdavad. Ta tunnistas, et kahetseb juhtunut hoolimata sellest, et afäär Microsofti töötajaga lõppes juba ammu.