Jaapani «ninja'd» tahavad panna Ukrainas venelaste vastu kõik oskused mängu

39-aastane Kurogi elab Edela-Jaapanis ja on kontoritöötaja. Ta helistas 28. veebruaril Jaapanis Tokyos asuvasse Ukraina saatkonda, et end võitlema pakkuda, teatab reuters.com.

«Nägin Jaapani meedias avaldatud fotosid Ukraina eakatest meestest ja naistest, kellel on relvad ja kes võitlevad sissetunginud venelaste vastu. Sain siis aru, et mina noore mehena peaksin olema nende asemel,» sõnas jaapanlane.

Jaapani ajalehed kirjutavad Venemaa invasioonist Ukrainasse FOTO: CHARLY TRIBALLEAU/Scanpix

Ukraina saatkonna esindajad teatasid Kurogile, et ta ei peaks Ukrainasse võitlema minema, kuna tal puudub vajalik sõjaline väljaõpe, oskused ja kogemused.

1. märtsi seisuga oli Ukrainasse vabatahtlikuks kandideerinud 70 jaapanlast, sealhulgas 50 endist Jaapani kaitseväelast ja kaks Prantsuse võõrleegioni veterani. Sellest teatas ajaleht Mainichi Shimbun, tsiteerides vabatahtlikega tegelevat Tokyo ettevõtet.

Väljaande andmetel on osa jaapanlastest juba Ukrainasse jõudnud ja sõdivad koos kohalikega. Väljaanne nimetas vabatahtlikke Jaapani «ninja'deks», kes on valmis oma oskused mängu panema ja andma endast kõik.

Tokyos asuva Ukraina saatkonna pressiesindaja sõnas, et nad on saanud kõnesid jaapanlastelt, kes soovivad minna Ukrainasse võitlema, kuid ta ei täpsustanud, kes need inimesed on ja milline on nende sõjaväeline kogemus.

Ukraina saatkond avaldas 28. veebruaril sotsiaalmeedias tänu neile jaapanlastele, kes end vabatahtlikuks pakkusid, kuid tõi ka välja tingimused. «Kandideerijatel peab olema kogemus Jaapani kaitseväes või nad peavad olema läbinud eriväljaõppe,» teatas Ukraina saatkonna esindaja.

Ukraina Jaapani saatkond teatas 2. märtsil Twitteri uues postituses, et otsib vabatahtlikke, kellel on meditsiini, IT, side või tuletõrjega kogemusi. Jaapan on samas käskinud oma kodanikel Ukrainasse reisimist mis tahes põhjusel edasi lükata.

Jaapani valitsuse esindaja Hirokazu Matsuno ütles, et on end vabatahtlikuna välja pakkunud jaapanlastest teadlik. «Jaapani välisministeerium on andnud Ukraina kohta hoiatuse ja nõuame, et Jaapani kodanikud ei reisiks Ukrainasse, olenemata nende visiidi eesmärgist,» sõnas ta pressikonverentsil.

Riigi välisministeerium teatas 2. märtsil, et sulgeb Kiievis ajutiselt oma saatkonna, kuna lahingud liiguvad Ukraina pealinnale aina lähemale. Jaapani diplomaadid evakueeritakse alguses Ungarisse ja sealt edasi Jaapanisse.

Ukraina sõda on Jaapanis tekitanud tugevaid emotsioone, sest seal on teise maailmasõja järgne patsifistlik põhiseadus, mida on viimastel aastatel pisut muudetud, et võimaldada Jaapanil kasutada kollektiivset enesekaitset või abistada rünnaku all olevaid liitlasi.

Sajad inimesed on kogunenud Tokyos Venemaa-vastasele meeleavaldusele.

Jaapanlased protestimas 3. märtsil 2022 Tokyos Venemaa invasiooni vastu Ukrainas FOTO: Kazuhiro Nogi/Scanpix

Tokyos asuv Ukraina saatkond teatas, et umbes 60 000 jaapanlast annetas Ukrainale kokku 17 miljonit dollarit (15 miljonit eurot).

Üks Ukraina heaks annetanutest oli 23-aastane Osaka IT üliõpilane Ryoga Seki, kes andis oma ühe kuu palga 100 000 jeeni (780 eurot) Ukrainale. Ta töötab poole kohaga õpetajana.