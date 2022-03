Ukrainlased müüvad eBays Venemaa tanki

Häkkerirühmitus Anonymous jagab Twitteris kuvatõmmist ülemaailmsest kaubavõrgustikust eBay, kus on müügil Vene tank. «Ukrainlased müüvad kasutatud Vene tanke,» seisab rühmituse postituses.

Kuulutuses kirjutatakse, et tegemist on kasutatud, kuid korraliku ja toimiva sõjamasinaga. Postiga masinat ostjale kohale ei toimetata – selle saab kätte ainult ise Ukrainasse minnes. Lisaks selgub, et tanki müügist saadud tulu läheb Ukraina toetuseks.