Ukraina ametnike sõnul ei pea konfiskeeritud Vene tanke deklareerima

Ei juhtu sageli, et maks võib inimeste tuju tõsta, kuid Ukraina võimud võisid just seda teha, kinnitades kodanikele, et nende poolt konfiskeeritud Venemaa sõjavarustust ei pea maksustamiseks deklareerima, teatab theguardian.com.

«Kas olete hõivanud Vene tanki või soomustransportööri ja olete mures, kuidas seda deklareerida? Olge rahulikud ja jätkake isamaa kaitsmist!» teatas Ukraina riiklik korruptsioonivastase kaitse agentuur (NAPC) uudisteagentuuri Interfax Ukraina esinduse andmetel.

Agentuur jätkas selgitamist, et «konfiskeeritud ja hõivatud Vene tanke ja muud varustust pole vaja deklareerida, sest nende maksumus ei ületa 100 elatusraha, mis on 248 100 Ukraina grivnat (7468 eurot)».

Ukraina korrupstoonivastase kaitse agentuur edastas oma teate kaheksanda sõjapäeva alguses. Lahingud on kogu Ukrainas intensiivistunud. ÜRO pagulasamet teatas, et Venemaa pommitab Ukarina suuri linnu intensiivselt, kaasa arvatud pealinna Kiievit ja suuruslt teist linna Harkivit, tuues kaasa miljoni ukrainlase põgenemise teistesse riikidesse.

Ukraina väeüksused on jätkanud Vene vägede edasitungi tõrjumist ning Ukraina president Volodõmõr Zelenski kiitis 2. märtsil oma videopöördumises kangelaslikku vastupanu invasioonile. Ukraina kodanikke on nähtud valmistamas Molotovi kokteile ja õppimas relvi kasutamas. Tsiviilisikud on ühendanud jõud oma riigi kaitsmiseks.

NACP-i avalduse kohaselt ei pea ukrainlased lahingutrofeesid tulumaksuga maksustamiseks deklareerima, kuna need on omandatud «seoses Vene Föderatsiooni laiaulatusliku agressiooniga iseseisva ja suveräänse Ukraina riigi vastu».

«Tänu Ukraina riigi kaitsjate julgusele ja lahinguoskustele jõuab vaenlase sõjatehnika nendeni tavaliselt juba kannatada saanu ja katkisena, mistõttu on võimatu seda vastavalt seadusele hinnata. Samas tagab NACP jätkuvalt võimaluse teavitada Vene sõjaväelt arestitud esmetest, mis muudavad isiku varalist seisu. Kui keegi soovib nende kohta deklaratsiooni teha, siis ta saab,» on veel teates.

Hävinenud Vene tank T-72 Ukrainas Sumõs 27. veebruaril FOTO: SWNSNASA/Scanpix

Ei ole teada, kui palju Vene tanke ja soomusmasinaid on ukrainlaste kätte langenud ja millises seisus need on.

Venemaa alustas Ukraina vallutamise sõda 24. veebruaril. Venemaa president Vladimir Putin on seisukohal, et Ukrainas on võimul natsid ja narkomaanid ning see riik tuleb «päästa».

Euroopa Liit, USA ja NATO on sõja hukka mõistnud. Mitu riiki on saatnud Ukrainale relvi, laskemoona ja lahinguvarustust. Samuti humanitaarabi.

Ukarinast on põgenenud teistesse riikidesse umbes üks miljonit inimest, keda abistatakse ja keda vasrustatakse eluks vajalike asjadega.