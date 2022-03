Eesti tuntuima nimega mees Paul Naaber: kõiki koroonatesti tulemusi ma läbi ei loe

Synlabi kliiniline juht Paul Naaber teeb tööd valdavalt kontoris arvuti taga ega kipu väga laborisse. «Ma ei kvalifitseeru kindlasti ka väga heaks pipeteerijaks. Ma ei ole seda aastaid ka teinud,» tunnistab ta «Ringvaate» saates.

Miks on aga iga testitulemuse all just tema nimi? Mees selgitab, et on lihtsalt valdkonna vastutav arst. «Vastutava arsti nimi läheb uuringu alla.» Ise Naaber ei tunne, et oleks viimase kahe aastaga kümme korda kuulsamaks saanud, kuigi nimepidi tuntakse teda ilmselt tõesti kõvasti rohkem kui nägupidi.

Naaber soovib kindlasti märkida, et päris kõiki teste ta läbi lugema ei pea. «Kõik tuttavad küsivad, kas mul üldse vetsus on aega käia või kohvi juua. Tegelikult see nii ei ole, see on ikkagi suur meeskond. Seal on kümneid inimesi, kelle käest see uuring läbi käib. Mitmeid infosüsteeme, kus need andmed liiguvad. Peale selle on veel kordades rohkem inimesi, kes on sellega kaudselt seotud.»

PCR-testide all on alati üks nimi: Paul Naaber FOTO: Kuvatõmmis patsiendiportaalist

Ta tunnistas aga, et teinekord tuleb probleemide tekkimisel töötada hilja õhtuni välja ja ka nädalavahetustel. Naaber räägib, et kasvav positiivsete proovide arv on tema jaoks juba tavaline ja suurt šokki ta saanud pole. «Pigem ehmataks see, kui järsku oleks poole vähem proove, siis mõtleks, et mis nüüd lahti on. Kevadeks need kindlasti langevad, aga sügis on küsimärgi all.»

Tööl kantavale kitlile eelistab Naaber tegelikult T-särke. Just nende kogumine on tema pikaaegne hobi. Naaber on T-särke kogunud maailma eri paikadest, näiteks Austraaliast, Usbekistanist, Kambodžast, Keeniast ja Kuubalt. «Laboris on mul loomulikult kittel seljas, aga T-särgiga on mugavam käia.»