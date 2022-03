Andrei Zevakini sugulane abiellus paar päeva tagasi Donetskis: natuke lasti samal ajal, aga muidu oli okei

«See, mis toimub, on päris kole,» tunnistas Andrei. «Me pole suured poliitikud sellest kõigest siin väga suurt arvamust avaldama, aga see on bardakk.» YouTube'i postitatud video kirjelduses on ka annetuslink, millele klikkides saab anda oma panuse sõjas kannatanutele.

Andrei avaldas kusjuures, et tal on Ukrainas väga palju sugulasi. «Kõige haigem on see, et mul onu lapselaps abiellus Donetskis kaks-kolm päeva tagasi,» ütles ta. «Mul mamps rääkis nendega ja küsis, kuidas läks,» rääkis Andrei, «vastuseks sai: «Kuule, natuke lasti siin samal ajal, aga muidu oli okei.»»