Haapsallane Gertu Lorents: avastasin, et siin keegi ukrainlastele asju ei kogu, ning haarasin ohjad enda kätte

31-aastane Gertu Lorents peab Haapsalu kesklinnas ühe väikese puumaja teisel korrusel ilusalongi. Veidi enne Elu24 saabumist oli see pisike ruumike veel maast laeni kaupa täis. Peale hommikust kaubavedu olid sinna jäänud veel mõned suuremad kastid, mis auto peale ei mahtunud.

See andis aga ruumi uutele asjadele, mida iga hetkega aina juurde toodi. Ka kliendid ei vaata viltu, kui saavad avara salongi asemel iluteenuseid nautida suurte kastide vahel. Praegu hoidvat kõik inimesed kokku ja olevat väga mõistvad.

Annetused ukrainlastele. FOTO: Erakogu

Kuid kahjuks on ka neid, kes arvavad, et iga abistaja pistab midagi oma taskusse. Lorents ei lase end sellest siiski heidutada ja jätkab suure rõõmuga oma tööd, sest ta teab, et tal on kodus kõik hästi ning tema pere saab oma asjad ise ostetud.

On raske ette kujutada, kuidas kolme lapse ema selle kõige jaoks aega leiab. «Ükspäev arvasin, et saan koju umbes kella kolme ajal, kuid asju sorteerides läks aeg nii kiiresti, et tegelikult sain sammud kodu poole seatud alles veidi enne üheksat,» muigas Lorents.

Kuigi talle on pakutud korduvalt abi asjade sorteerimisel, siis seda tööd teeb ta pigem üksi, sest tal on oma süsteem. On olnud kordi, kus ta leiab end annetatud asju vaadates lausa nutmas.

«Vaatasin seda Elsa hambaharja ja mõtlesin, et see võib olla mõnele väikesele Ukraina tüdrukule ainsaks rõõmuks peale seda rasket nädalat,» ütles Lorents, klomp kurgus.

Abipakid Ukrainasse. FOTO: Erakogu

Tegelikult polnud tal esialgu plaanis ukrainlastele ise asju koguma hakata. Ta otsis Facebooki gruppidest, kes Haapsalus küll annetusi vastu võtaks, kuni avastas, et sellisel moel seda ei tehtagi.

Ta võttis ise Punase Ristiga ühendust, uuris, mida on vaja, ning tegi selle kohta sotsiaalmeediasse postituse. Ka maja uksele, kus asub Lorentsi ilusalong, on pandud suurelt Ukraina lipp koos kellaaegadega, millal saab sinna kaupa viia.