Robert Sarv läheb taluniku vastu riigikohtusse: me ei ole siiani ühtegi tõendit näinud

«Riigikohtu soov asi läbi vaadata tähendab kahte varianti: kas madalama astme kohtud on millegi vastu eksinud või on riigikohtul selle kaasuse pinnalt kohtupraktika kujundamiseks midagi ühiskonnale laiemalt öelda. Igal juhul on tegemist võiduga, lihtsalt küsimus on see, kes võidab, kas mina või ühiskond laiemalt,» selgitab Sarv.