Vestlussaate «ESSE» hooaja avaosa viskab õhku küsimuse, miks me enam ei seksi

Statistika näitab, et inimesed seksivad üha vähem, ehkki maailm meie ümber on üleseksualiseeritud. Ka porno hea kättesaadavus teeb siin oma töö. Sotsiaalmeediakuulsus Tanel Rentik paljastab: «Kõvasti lihtsam on võtta oma ekraan lahti ja ennast ära rahuldada kui see, et ma pean kellegagi kokku saama.»

Legendaarne suhtenõustaja ajakirjast Noorus, doktor Noormann ehk seksuoloog Tõnu Ots on seksi tuleviku suhtes pessimistlik: «Pole kindel, kas seda seksi tänapäeval enam vaja on, võibolla hääbub nii nagu paljud asjad meie elus.»

Seksikoolitaja Epp Kärsin leiab, et kuigi internetis on olemas kogu info, on noorte janu seksiteadmiste järele siiski kustutamatu.

Üks saatekülalistest on sisulooja Arija Helmvee. FOTO: Remo Tõnismäe

Norstati läbi viidud värskest uuringust «ESSE» saatele selgub, et tervelt 17 protsenti Eesti inimestest on leidnud sekspartneri internetist. Mehed on selles vallas edukamad (22 protsenti) ning naised tagasihoidlikumad (12 protsenti). Pigem kasutavad seda võimalust tallinlased (23 protsenti) ja iseendale tööandjad (27 protsenti) ning arusaadavalt ka õpilased või üliõpilased (26 protsenti). Üldistavalt võib öelda, et mida noorem, seda tõenäolisemalt on partner leitud internetist. Vanusegrupis 60–74 on internetist intiimkaaslase leidnute osakaal seitse protsenti.

Paljud kardavad, et infoküllus paneb noored kahtlema oma soos ja orientatsioonis. Biseksuaalne sisulooja Roosabanaanike ehk Arija Helmvee ei usu, et seksuaalset orientatsiooni on võimalik ise muuta: «See on kogu aeg olemas olnud. Muidu ei oleks 60-aastaseid, kes nüüd alles välja tulevad päris iseendana.»

Tõsisest pornosõltuvusest räägib kristlane Hendrik Adler, kes avastas porno juba kuueaastasena. Noormees tundis, et ei saa abi kusagilt, kuni leidis midagi veel kangemat: Jumala.

Seksuoloog Tõnu Ots toob välja, et kui vanasti räägiti eelkõige tundekasvatusest, siis tänapäeval on tunded justkui kõrvale lükatud. Ta paneb noortele südamele, et see toob hingelise tühjuse, sest seksis osalevad paratamatult ka mõistus ja süda.