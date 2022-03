«Südamesoovi» uue hooaja avasaade rääkis ühe pere loo, mis on samal ajal nii traagiline kui ka õpetlik. Loos kohtuvad keerulised eluteed, rasked valikud ning olukorrad, millest pääsemine näis võimatu.

22-aastane Kaisa ja 10-aastane Elisabeth on õed. Nende igapäevaelu möödub nii nagu paljudel teistel peredel. Elisabeth käib koolis, tal on käsil neljas klass. Põhiharidusega Kaisa teeb pikki tööpäevi Pizzakioskis, sest võimalus raha teenida peab olema praegu tema jaoks esikohal. Aega peab jätkuma ka väikesele õele Elisabethile, kellele suur õde Kaisa on nii ema kui ka isa eest.