Ukraina juurtega Vasell Marjunitš: valmistume, et suuta sugulasi majutada

Vasell Marjunitš on kunstiline inimene, kes armastab loodust ja spirituaalsust. Teda võib kohata teinekord koeraga mõnes metsas või aasal kivi otsas istudes parmupilli mängimas.

Ukrainas toimuv on ka temas ärevust tekitanud, sest mure seal elavate sugulaste pärast on suur. Praegu valmistub tema pere majutama Eestis oma kaugeid sugulasi, kes proovivad julma sõja eest põgeneda.

Õnneks elab enamik tema sugulasi Lääne-Ukrainas, kus on veel üsna rahulik. «Kuna piiril on ummistused, siis oodatakse rahulikumat aega. Ehk siis oodatakse, et kaugemate piirkondade põgenikud saaks enne Euroopa Liitu siseneda,» kirjeldab mees olukorda.

Lääne-Ukraina sugulased pidid omakorda aitama praegu otse sõjakoldest tulevaid sugulasi, sest nende juures on veel turvaline.

«Hetkel on minu ja mu lähedaste abi olnud annetamine ja vaime toetamine – suhtlemine, ära kuulamine,» räägib Marjunitš sellest vähesest, mida nad saavad praeguses raskes olukorras sugulastele pakkuda.

Tähelepanuväärne on aga see, et Ukrainas elab Marjunitši 99-aastane vanaisa, kes on II maailmasõja veteran ja võitles Nõukogude armees fašistliku okupatsiooni vastu.

Vanaisa elab Ukrainas koos tütre ja tütre poja perega.