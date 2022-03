1990. aastal sündinud Adler tõdes, et tema lapsepõlves olid ajad veidi teistsugused ja toona pidi üsna palju vaeva nägema, et lapse või teismelisena pornograafilise materjalini jõuda. «Minul sai see alguse sellest, et ma leidsin keldrist vanad pornoajakirjad ja kuidagi hakkas huvi sealt pihta.»