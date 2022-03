Telesarjast «Glee» tuntud USA näitleja Naya Rivera uppus traagiliselt oma poja silme all 8. juulil 2020. Pärast näitlejanna surma esitas tema eksabikaasa Ryan Dorsey nende poja nimel tsiviilhagi, väites, et Rivera surma põhjustas hooletus. Nüüd on hagis jõutud kokkuleppele.