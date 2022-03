Sõda kinnitas Zelenskõi ajalukku: iga kord, kui ta teeb videot, võidakse ta maha lasta

Afp.com ja bbc.com kirjutasid, et Venemaa presidendi Vladimir Putini jaoks on Ukraina president Zelenskõi peamine sihtmärk, kuna Putini arvates on ta «neonatsist narkomaan». Venemaa eesmärk on Ukraina president võimult tõugata, vangistada ja kõrvaldada, mis võib tähendada mahalaskmist.

Ukrainlaste jaoks on aga ekskoomikust 44-aastane president nüüd kangelane ja vastupanu juhtfiguur, kes ei kasutanud USA pakutud võimalust Ukrainast põgeneda, vaid jäi kodumaale, et hoida Ukraina sõdurite moraali kõrgel.

«Võitleme oma kodumaa Ukraina eest. Ma ei vaja küüti, et lahkuda. Vajan hoopis rohkem relvi ja laskemoona,» ütles Ukraina president Kiievis asuva Suurbritannia saatkonna andmetel, kui ameeriklased pakkusid talle võimalust viia ta turvalisse kohta.

Lääneriikide luure andmeil on Zelenskõi Venemaa esivaenlane ja tapmisnimekirjas ukrainlaste seas esimesel kohal. Ta pere on teisel kohal.

Venemaa president Vladimir Putin kuulutas Ida-Ukraina separatistlikud alad Donetski ja Luhanski iseseisvaks. 24. veebruaril tungisid Vene väeüksused Ukrainasse mitmest suunast.

Sõja algusest saadik on Ukrainas ja mujal maailmas pingsalt jälgitud Zelenskõi videoesinemisi Kiievist kuskil varjendis ja ka väljas. Ukraina president on pöördumistes mitu korda kinnitanud, et kaitseb Ukraina iseseisvust ja tal on seni otsustusõigus oma riigi suhtes, kaasa arvatud selles, kas Ukraina soovib liituda sõjalise liidu NATO-ga.

«Tõde on meie relv. Ja tõde on ka see, et peame oma laste parema tuleviku nimel oma riiki kaitsma,» teatas Zelenskõi möödunud nädalalõpul Twitteris avaldatud videol, et lükata ümber kuulujutud Ukraina alistumisest Venemaale.

Sõjandusekspertide sõnul oli Zelenskõi Ukrainasse jäämine märgilise tähendusega, sest see hoiab ukrainlaste võitlustahet kõrgel.

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi videopöördumine 2. märtsil 2022 oma rahva poole. Ta sõnas, et Venemaa tahab Ukraina ja ukrainlased hävitada, kuid nad võitlevad lõpuni FOTO: -Scanpix

«Zelenskõi elu on tegelikult ohus. Iga kord, kui ta väljub varjendist, et teha video, võib mõni Vene snaiper ta maha lasta. Sellest hoolimata ei lahkunud Zelenskõi Kiievist, näidates, et ta on tugev ja otsusekindel juht, kuigi varem ukrainlased kahtlesid temas,» sõnas Soome välispoliitika instituudi uurimisjuht Arkady Moshes.

Zelenskõi sündis 25. jaanuaril 1978 Ukraina NSV-s Krõvõi Rihis ja ta lapsepõlv möödus seal. Juudi soost venekeelses peres üles kasvanud Zelenskõi räägib väga hästi ukraina ning hästi inglise ja prantsuse keelt.

Enne Ukraina presidendiks saamist oli ta ropu suuga koomik, kes esines populaarses telesarjas, kehastades õpetajat, kellest sai kogemata president. Ta tegelasest sai president pärast seda, kui õpilased avaldasid õpetaja korruptsioonivastase kõne internetis. Zelenskõi on mänginud ka filmides ja tal oli edukas produktsioonifirma.