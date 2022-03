Katrin Lust meenutab Leonhard Lapinit: ta helistas mulle ja ütles, et tüdruk, ära anna alla

«Lapin oli suure hingega inimene ja ta ei sallinud silmaotsas ebaõiglust,» ütleb Katrin Lust. «Mäletan, kui tegin Kunstnike Liidust rea kriitilisi lugusid ja paljud kunstnikud olid nõus olukorda selja taga kiruma, aga oma näoga keegi sõna võtta ei julgenud. Leo oli see mees, kes ütles, et tema ei karda midagi ja tema võib kunstnike nimel rääkida… Et jäägu tal kasvõi näitused ära või kaotab ta oma arvamuse tõttu ateljee. Tal oli see julgus.»

«Ta alati helistas ja tänas mind lugude puhul, mis puudutasid nii Kunstnike Liitu kui muud. Kui kunstnik Sarapuul oli juubel ja Eesti riik oli selle ära unustanud, siis Leo tuli ja ütles, et Katrin, mine nüüd Lembitu juurde ja tuleta inimestele meelde, mis suur kunstnik meie seas elab,» meenutab ta.

«Leo oli alati kriitiline seal, kus miski tema hinge riivas. Puudutas see poliitikat või kasvõi sõbra sünnipäeva. Kui «Kuuuurija» oli mingil hetkel justkui põlu all ja seda avalikult väga ei hinnatud, siis Leo helistas mulle ja ütles: «Tüdruk, ära anna alla. Vastuvoolu ongi raske ujuda. Sa oled nagu mina… Me peame kokku hoidma!» Need sõnad olid ta huulil alati, kui me trehvasime kas kaubanduskeskuse trepil või Kuku klubis.»

Lust räägib, et Leol läks tihti asjadest rääkides silm märjaks, aga ta ei tundnud sellest kunagi häbi, vaid nuttis nagu suurele kunstnikule kombeks.

Leonhard Lapini ateljee. FOTO: Eero Vabamägi

«Olen teinud Leoga mitmeid lugusid. Leol oli veel komme inimestele alati midagi kinkida. Ta võis leida Kuku klubist mõne suvalise sõbra õhtuks ja viia ta oma ateljeesse ning kinkida talle kaasa midagi. Minule kinkis Leo oma töö, millel nimeks «Rahasadu», sest raha oli Leo sõnul vaja selleks, et oma ideid ellu viia. Kui viimati tänaval trehvasime ütles Leo, et eesti akadeemikud ja emeriitprofessorid saavad naeruväärset tasu. Ta ütles, et selle teema ette võtaksin. Lubasin, et teen seda.»

«Võib-olla on imelik neid asju täna meenutada, aga just sellisema jääb Leo mulle meelde. Kunstnik, kes valutas koguaeg ühiskonna valupunktide parast südant ja kes ei kartnud ôigluse nimel sattuda konfliktidesse. Mul on hea meel, et ma teda tundsin ja et me üksteisele inimestena sedavõrd sümpatiseerisime justkui oleksime me teineteist tundnud aastakümneid. Mu süda täitub tühjusega kui mõtlen, et ma ei kohtu Leoga enam niipea,» avaldab Lust.